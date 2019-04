Energieberatung in der Bauverwaltung

Für Fragen rund um das Thema Energie und energetische Gebäudesanierung steht die Energieberatungsstelle des Landkreises im Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach des Landkreises zur Verfügung. Termine können von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr im Ubiz vereinbart werden (Rufnummer 09529/922210). Neben den wöchentlichen Terminen im Umweltbildungszentrum besteht am Donnerstag, 11. April, von 16 bis 18 Uhr im Gebäude der VG Hofheim, Obere Sennigstraße 4, in der Bauverwaltung die Möglichkeit, Informationen vom Energieberater zu erhalten. Das Umweltbildungszentrum bittet Interessenten auch hier um telefonische Anmeldung (oder per E-Mail: anmeldung@ubiz.de oder unter www.ubiz.de). Für die persönliche Erstberatung fällt eine Gebühr an. Den Kunden des Stadtwerks Haßfurt, der Stadtwerke Zeil oder der Überlandzentrale Mainfranken wird diese Dienstleistung aber weiterhin kostenfrei angeboten. Für Eigentümer von Gebäuden, die im Rahmen des kommunalen Förderprogrammes der Hofheimer Allianz zur Innenentwicklung der Ortskerne beitragen, wird die Gebühr für eine Erstberatung von der jeweiligen Kommune übernommen. Dazu ist eine Bestätigung im Interkommunalen Bürgerzentrum am Marktplatz in Hofheim einzuholen und zum Termin mitzubringen. red