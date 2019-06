Energieberatung im Ubiz und in Zeil

Die Energieberatungsstelle des Landkreises im Ubiz ist zu umfangreichen Öffnungszeiten erreichbar. Persönliche Termine können auf Wunsch montags bis donnerstags zwischen 10 und 18 Uhr vereinbart werden. Dabei gibt es unverbindlich Informationen zur energetischen Gebäudesanierung, zur Nutzung Erneuerbarer Energien für die Beheizung von Wohngebäuden, zur "Vor-Ort-Beratung" sowie zu allen betreffenden staatlichen Förderprogrammen wie von der KfW-Förderbank und des BAFA. Die Energieberatung unterstützt durch die regelmäßigen Energiesprechtage im Landkreis die Bürgerinnen und Bürger beim Energiesparen und ist auch telefonisch für Fragen unter 09529/922213 erreichbar. Am Donnerstag, 27. Juni, ist der Energieberater in der Zeit von 16 bis 18 Uhr zur monatlichen Sprechstunde wieder in den Stadtwerken Zeil, Bamberger Straße 20, Sitzungszimmer Nummer 13, zu sprechen. Vorherige Anmeldungen für die individuellen Termine sind im Umweltbildungszentrum Oberschleichach, Pfarrer-Baumann-Straße 17, Telefon 09529/922210, www.ubiz.de, E-Mail: anmeldung@ubiz.de, erforderlich. red