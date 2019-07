Energieberatung für die Bürger

Die Energieberatungsstelle des Landkreises im Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach steht für Fragen rund um das Thema energetische Gebäudesanierung für Bürger des Landkreises als erste Anlaufstelle zur Verfügung. Dabei gibt es unverbindlich Informationen zur energetischen Gebäudesanierung, zur Nutzung erneuerbarer Energien für die Beheizung von Wohngebäuden, zur Vor-Ort-Beratung sowie zu staatlichen Förderprogrammen. Neben den wöchentlichen Terminen im Ubiz besteht an weiteren Orten im Landkreis die Gelegenheit, aktuelle Informationen von dem Energieberater zu erhalten, so am Donnerstag, 18. Juli, von 16 bis 18 Uhr in Ebern im Ämtergebäude. Eine Anmeldung für alle individuellen Termine ist im Umweltbildungszentrum Oberschleichach, Telefonnummer 09529/922210, E-Mail info@ubiz.de, erforderlich. red