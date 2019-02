Energieberatung für die Bürger

Für Fragen rund um das Thema energetische Gebäudesanierung steht die Energieberatungsstelle des Landkreises im Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach für Bürger des Landkreises zur Verfügung. Termine können von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr im Ubiz vereinbart werden (Ruf 09529/922213). Neben den wöchentlichen Terminen im Ubiz besteht am Donnerstag, 28. Februar, von 16 bis 18 Uhr in den Stadtwerken in Zeil die Möglichkeit, aktuelle Informationen vom Energieberater zu erhalten. Eine Anmeldung ist auch dafür im Ubiz unter Telefon 09529/922210 nötig. red