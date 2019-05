Energie und Klima

Die Energiemesse im Kreisbauhof Memmelsdorf (an der Kreisstraße nach Pödeldorf gelegen) am Sonntag, 5. Mai, von 9 bis 17 Uhr geht dieses Jahr bereits in die neunte Runde. Sie hat sich zu einem beliebten Anlaufpunkt entwickelt, wenn es um erneuerbare Energien, Energieeinsparen und Energieeffizienz geht, heißt es in der Mitteilung aus dem Landratsamt. Ausrichter ist die Klima- und Energieagentur Bamberg, eine Anlaufstelle in Sachen Klimaschutz für Bürger aus Stadt und Landkreis.

Eine ständig steigende Zahl von Ausstellern präsentiert bei der Messe ihre Produkte im Bereich erneuerbarer Energie, Energieeffizienz und Energiesparen. Zusätzlich können sich die Besucher zu vielen Themen im Bereich der Sanierung informieren und sich so mit den neuen Techniken vertraut machen. Dabei liegt der diesjährige Schwerpunkt auf dem Thema "Fridays for future". Interessierte Schüler haben hier die Möglichkeit, ihre Anliegen zum Thema Klima- und Umweltschutz direkt für Ort mit dem bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber und Landrat Johann Kalb zu diskutieren.

Auf der Energiemesse können die Besucher auch ein Elektrofahrzeug Probe fahren, beispielsweise einen BMW i3, oder auf einem kostenlosen Segway-Parcours ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Wie in den vergangen Jahren bekommen die ersten 200 Messebesucher ein Paar Weißwürste, eine Brezel und ein Getränk als Messegeschenk gratis. Die Teilnehmer des Energiequiz können mit etwas Glück einen der attraktiven Preise gewinnen. Es winken 2500 kWh Strom oder zwei Dauerkarten von Brose Baskets Bamberg. Teilnahmekarten sind am Messestand der Klima- und Energieagentur Bamberg erhältlich. Nähere Informationen unter www.klimaallianz-bamberg.de.

Ausreichend Parkmöglichkeiten stehen auf dem Parkplatz vor Schloss Seehof und entlang der Kreisstraße zwischen Memmelsdorf und Pödeldorf zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. red