Energie-Messe wartet mit vielen Höhepunkten auf

Am Wochenende 6./7. April findet im Energiepark Hirschaid zum 6. Mal in Folge eine der größten Innovations- und Zukunftsmessen in der Metropolregion Nürnberg statt, die "Energiemesse elemente.e". Erwartet werden laut Veranstalterangaben über 2000 Besucher an beiden Tagen.

Auf dem 6000 Quadratmeter großen Messegelände präsentieren mehr als 80 Aussteller die neuesten Modelle aus der Welt der E-Mobilität, innovative Energie- und Heiztechnik und damit verbundene, ganzheitliche und vernetzte Energiekonzepte für das Eigenheim, das Firmengebäude oder die kommunale Einrichtung. Darüber hinaus werden aktuelle Smart-Home-Trends in Form von konkreten Produkten und Anwendungslösungen dargestellt. Ergänzend dazu findet an beiden Tagen ein durchgängiges Vortragsprogramm statt.

Insgesamt bietet die Messe "element-e 2019" eine Vielfalt an modernen und innovativen Lösungen für eine energieeffiziente und ressourcenschonende Lebensweise. Zielgruppen sind nicht nur Endverbraucher, sondern auch Unternehmer, Kommunalvertreter und Architekten. Der Eintritt ist frei. red