Energie im Fokus

Energieeffizienz schont nicht nur die Umwelt, sondern trägt auch zu erheblichen Kostenersparnissen bei. Um Unternehmen dabei zu unterstützen, bieten die Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis Bamberg seit Jahren kostenfreie Energiesprechtage an. Experten der Klima- und Energieagentur Bamberg, der Handwerkskammer für Oberfranken sowie der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth stehen dabei als Kooperationspartner zur Seite. In den etwa einstündigen Beratungen ermitteln die Fachleute mögliche Optimierungen in den Bereichen energetische Sanierung, Energieeffizienz, Energieeinsparung, Energiemanagement und Kraft-Wärme-Kopplung. Außerdem gibt es eine umfassende Beratung zu möglichen Förderprogrammen.

Bald anmelden

Am 9. und 11. Oktober haben Unternehmen aller Branchen aus Stadt und Landkreis Bamberg wieder die Möglichkeit, diese Erstberatung in Anspruch zu nehmen, teilen Rathaus und Landratsamt mit. Die Gespräche finden vor Ort im Unternehmen statt. Zu beachten ist, dass die Beratungen am Dienstag, 9. Oktober, für IHK-zugehörige Betriebe, und am Donnerstag, 11. Oktober, für Handwerksbetriebe stattfinden.

Da es sich um Einzelgespräche direkt im Unternehmen handelt, ist eine Anmeldung bis spätestens 5. Oktober unbedingt erforderlich. Anmeldung und weitere Information: Wirtschaftsförderung des Landkreises Bamberg, Rainer Keis, Telefon 0951/85-223 oder E-Mail: rainer.keis@lra-ba.bayern.de. red