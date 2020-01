Die Klima- und Energieagentur Bamberg bietet zusammen mit der Gemeinde Gundelsheim in einer Abendveranstaltung den Bürgern die Gelegenheit, sich vor Ort über Möglichkeiten der energetischen Gebäudesanierung und die entsprechende Förderung zu informieren. Bestehende Gebäude brauchen etwa dreimal so viel Energie wie Neubauten. Wer saniert, senkt den Energiebedarf um bis zu 50 Prozent. Heizen und warmes Wasser - diese Selbstverständlichkeiten unseres Alltags schlucken eine Menge Energie. Durch verschiedene Modernisierungsmaßnahmen (Heizungsanlage, Fenster, Wärmedämmung, etc.) lässt sich Energie einsparen. Der Vortrag "Energetische Gebäudesanierung als Chance, nachhaltig aktiv. Wie hilft der Staat?" mit dem Architekten Hermann Spies als Referenten findet um 19 Uhr im Kulturraum am Rathaus Gundelsheim statt. Alle Interessierten sind eingeladen. Vortrag und Informationsmaterial sind kostenfrei. red