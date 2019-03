Endstation Nassach für einen Sattelzug

Der Fahrer eines Sattelzuges hat sich am Mittwochabend verfahren. Der Aidhausener Gemeindeteil Nassach war Endstation für den Lastwagen mit türkischer Zulassung - zumindest vorläufig. Ursprünglich wollte der Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf die Autobahn A 7 auffahren. Er landete jedoch ganz woanders. Die Irrfahrt endete gegen 21.25 Uhr in Nassach. Aufgrund der örtlichen Baulichkeiten war es dem Fahrer nicht mehr möglich, mit seinem Lkw-Gespann in der Ortschaft zu wenden. Bei einem eigenen Wendeversuch beschädigte der Sattelzug die Dachrinne eines Anwesens. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Nach dem Eintreffen der Polizeistreife und erfolgter Unfallaufnahme konnte der Lasterfahrer nach etwa zweieinhalb Stunden aus seiner misslichen Lage befreit werden und somit die Fahrt fortsetzen.