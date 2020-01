Endspurt für die Gewinner beim Rotary Adventskalender

"Gewinnen und gleichzeitig Gutes tun" - das war auch im Herbst wieder das Motto für den Adventskalender der Höchstadter Rotarier.

Die Adventskalenderaktion mit 3500 verkauften Kalendern sei auch diesmal ein voller Erfolg gewesen, berichtet Clubpräsident Alexander Rüstig.

Mit dem Kauf eines Kalenders haben viele Menschen demnach nicht nur einen schönen Preis gewonnen, sondern auch zu den insgesamt etwa 17 000 Euro Erlös beigetragen. Dazu kommen noch Spenden im Wert von mehreren 1000 Euro.

Rüstig freut sich, dass der Rotary Club in diesem Jahr erneut so viel Geld für Projekte der Kinder- und Jugendarbeit in der Region einsetzen kann.

Preise bis 30. Januar abholen

Die Preise der Adventskalender-Aktion können noch bis Donnerstag, 30. Januar, abgeholt werden. Die Abholtage und -zeiten im Januar sind Dienstag und Donnerstag jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Es sind zwar schon viele Preise weg, der Rest wartet aber noch auf Abholung. red