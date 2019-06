Endspurt bei Benefizaktion

Bis 30. Juni können noch fleißig "Deckel gegen Polio" gesammelt werden und der Kampf gegen die Kinderlähmung (Polio) unterstützt werden. Unter dem Motto "500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung" startete die Aktion 2015 auch in Erlangen. Bislang ist alleine in Erlangen eine beachtliche Menge - rund 1,25 Millionen Kunststoffdeckel - gesammelt worden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Bei der Aktion werden Plastikdeckel gesammelt und an Verwertungsunternehmen verkauft. Den Erlös spendet der Verein "Deckel drauf" an das Rotary-Projekt "End Polio now", das Kinder gegen Kinderlähmung impft. Der Verein "Deckel drauf" hat es geschafft, innerhalb von sechs Jahren 1105 Tonnen Deckel zu erfassen und zu verwerten. Die Erlöse in Höhe von 270 000 Euro haben gereicht, um rund 3,315 Millionen Impfungen weltweit zu finanzieren. red