Die Corona-Pandemie und Vorgaben der Behörden haben bei der Lebenshilfe Bamberg seit Wochen einschneidende Folgen. Für die Bertold-Scharfenberg-Schule als privates Förderzentrum mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung und die Heilpädagogische Tagesstätte gilt das Betretungsverbot für die knapp 200 Kinder. Es gibt Notgruppen, und die Berufsschulstufenschüler dürfen mittlerweile wieder in die Schule und Tagesstätte. Die Beratungs- und Frühförderstellen arbeiten nicht mehr direkt mit Kindern und Eltern, sondern versuchen so gut wie möglich, Beratungen und Therapien telefonisch oder per Video zu erbringen.

Werkstätten öffnen schrittweise

Die Werkstätten der Lebenshilfe sind seit Mitte März geschlossen und bereiten sich jetzt auf eine schrittweise Öffnung vor. Mitarbeiter, die wieder kommen dürfen, müssen sich an die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen halten können. Dass dies ein großes Hindernis für einige Menschen mit geistiger Behinderung darstellt, liegt auf der Hand, und so werden ab nächster Woche nur ungefähr ein Drittel der Mitarbeiter wieder arbeiten können.

Auf den Außenarbeitsplätzen wird zum Großteil schon wieder seit Ende April gearbeitet. In den Gärtnereien, Seniorenheimen oder Kindertagesstätten ist man froh über die Unterstützung. Und auch die meisten Mitarbeiter freuen sich, dass sie nach einer langen Durststrecke endlich wieder zur Arbeit gehen dürfen.

Die Schließung der Einrichtungen und das Runterfahren des öffentlichen Lebens bedeutet für viele Menschen mit Behinderung einen großen Einschnitt. Für viele Menschen mit psychischer Erkrankung oder geistiger Behinderung fällt die so wichtige Tagesstruktur weg. Auch die organisierten Freizeitangebote der Offenen Behindertenarbeit entfielen von heute auf morgen. So konnten soziale Kontakte nicht gepflegt werden, wichtige Therapien fanden nicht statt, und Eltern sind zu Hause mit der Betreuung ihrer erwachsenen Kinder stark gefordert. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen dies in den nächsten Wochen und Monaten haben wird.

Wohnheime nicht vergessen

An Ostern rief die Lebenshilfe über das Internet auf, ihren Bewohnern einen Brief oder ein Bild zu schicken. Dass dabei über 50 Karten, liebevoll gemalte Kinderbilder und Fensterdekoration geschickt wurden, freute Beschäftigte und Bewohner in den fünf Wohnheimen und dem Pflegeheim. Und alle Bewohner kamen sprichwörtlich in den Genuss einer großen Spende des Fördervereins Hand in Hand. Diese machte in allen Häusern einen Grillnachmittag oder eine Pizzabestellung möglich, die selbstverständlich für große Begeisterung und leckere Abwechslung sorgten.

Die Situation wird bei der Lebenshilfe jeden Tag neu bewertet und Entscheidungen getroffen, zum Wohl der Menschen mit Behinderung und der Gesundheit der Beschäftigten. Eine Rückkehr zur Normalität, wie sie vor der Corona-Pandemie herrschte, scheint aber hier noch in weiter Ferne. Weitere Informationen zur Lebenshilfe gibt es auch unter www.lebenshilfe-bamberg.de red