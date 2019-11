Endlich wieder mehr Emotionen

Coburg ist endlich wieder im Handball-Fieber. Nach einer zumindest gefühlten Durststrecke - sicher auch aufgrund des in der Vorsaison verpassten Aufstieges - begeistert das Team von Trainer Jan Gorr in der HUK-Arena die Fans. Die überzeugenden Siege zeigen Wirkung. Es ziehen wieder deutlich mehr Anhänger in den Sporttempel. Egal ob es die körperliche Härte, die Dramatik oder die Draufgänger sind - all das macht Handball in der Vestestadt so attraktiv.

HSC-Geschäftsführer Michael Häfner ist mit der aktuellen sportlichen Situation zufrieden: "Wir stehen wieder auf einem der beiden vorderen Plätze in der 2. Liga. Was uns aber noch positiver stimmt: Bei den beiden letzten Heimspielen gegen Hamm und Eisenach haben wir wieder einen gewissen Hype und eine tolle Emotionalität in die Arena gebracht."

"Eine einmalige Atmosphäre"

Jan Gorr bläst ins gleiche Horn: "Das war ein phänomenaler Rahmen, den die über 3300 Zuschauer den beiden Teams geboten haben. Und wenn dann auch das Spiel so hervorragend läuft und die Mannschaft auf dem Platz und die Fans auf den Rängen sich im übertragenen Sinne den Ball gegenseitig zuspielen, ist die Stimmung dementsprechend ausgelassen und es herrscht eine einmalige Atmosphäre in der Arena."

Häfner gerät ins Schwärmen: "Das was die Mannschaft in diesen Spielen gezeigt hat, war klasse. Die vielen Zuschauer haben ihr Kommen nicht bereut. Die Stimmung war grandios, emotional und das macht unseren Sport so interessant."

Die sportlichen Leistungen werden also honoriert und etliche Maßnahmen fruchten: Um das Interesse der Menschen für "Spitzensport auf Spitzenniveau live erleben" zu wecken, wurden Aktionen wie "Bring a Friend" oder der Azubi-Schüler-Studenten-Tarif ins Leben gerufen. Diese Initiativen hätten sich ausgezahlt und werden nach Angaben Häfners gegen den ehemaligen deutschen Meister und Champions-League-Sieger HSV Hamburg sowie im Derby gegen Rimpar wiederholt.

Für junge Leute attraktiv sein

"Wir wollen für junge Menschen mit einem vernünftigen Tarif attraktiv sein." Häfner ist optimistisch, dass das Team die aktuelle Form, den Schwung und die Dynamik aus den Heimspielen mit in die Auswärtsspiele nimmt und in Konstanz und in Nettelstedt Zählbares mit nach Coburg bringt, schließlich "wollen sich die Jungs für die Niederlage in Bietigheim rehabilitieren". oph