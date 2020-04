"Endlich sehen wir uns wieder!"

Fast sechs Wochen ist es her, dass in Bayern der Katastrophenfall ausgerufen wurde. In der Folge mussten ab 18. März auch in Coburg die meisten Geschäfte Corona-bedingt schließen. Zunächst war von 14 Tagen die Rede, dann wurde schnell klar, dass das nicht ausreichen würde, um die Ausbreitung des Covid-19-Virus zu verlangsamen. Wer unter den Einzelhändlern die Möglichkeit hatte, stellte sein Geschäft auf den Online-Handel um, um wenigstens einen Teil des Umsatzes zu retten.

"Wir alle durchleben gerade ein anstrengende Zeit - jeder hat irgendein Päckchen zu tragen, wenn auch jeder ein anderes", heißt es in einer Pressemitteilung, die das Coburg Marketing am Donnerstag veröffentlicht hat. Aber es gebe auch "Lichtblicke und Zeichen dafür, dass es aufwärts" gehe: Der Coburger Einzelhandel darf ab kommenden Montag, 27. April, den ersten vorsichtigen Schritt in Richtung Normalität tun. Alle Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie alle Buchhandlungen, Autohäuser und Fahrradgeschäfte dürfen wieder öffnen.

Das Citymanagement möchte mit seiner Kampagne #auf gehts coburg alle Einzelhändler unterstützen, die wieder öffnen, und den Händlern und Dienstleistern den Start in die Normalität erleichtern. Deshalb wendet es sich mit einem Aufruf an die Coburger: "Helfen Sie mit und kaufen Sie Ihre dringend benötigten Dinge nicht im Internet, sondern beim stationären Handel." Der Einzelhandel brauche jetzt jede Unterstützung.

In Bayern gilt nach wie vor die Ausgangsbeschränkung und nur notwendige Einkäufe sollten getätigt werden. Daher appelliert Citymanagerin Andrea Kerby-Schindler an die Coburger, sich umsichtig zu verhalten. "Bitte gehen Sie einkaufen, aber nur das, was Sie wirklich brauchen! Die Zeit der ausgedehnten Shoppingtouren kommt zurück, nur eben nicht sofort."

Der Coburger Einzelhandel stehe vor einer nie da gewesenen Herausforderung, denn die Anzahl der Kunden im Laden sei begrenzt, heißt es in der Mitteilung. "Für manche kleine Geschäfte bedeutet dies, dass immer nur ein Kunde den Laden betreten darf." Die Hygienevorschriften seien streng, Abstandsregeln müssten eingehalten werden. Damit all diese Vorschriften und Regeln eingehalten werden, brauche der Handel die Hilfe seiner Kunden. "Seien Sie nachsichtig mit den Händlern und den anderen Kunden", bittet Andrea Kerby-Schindler. "Halten Sie alle Regeln ein und bringen Sie sich und andere nicht in Gefahr."

Eine Liste mit den Coburger Geschäften, die ab Montag wieder geöffnet haben, ist - laufend aktualisiert - auf der Homepage des Citymanagements www.coburg.de/innenstadt sowie auf dem "CityGuide" in Facebook zu finden. uso