"Endlich anfangen"

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung des Bundes Naturschutz (BN), Kreisgruppe Bad Kissingen, referierte Dr. Christine Margraf, stellvertretende Landesbeauftragte des BN, zum Thema "Klimaschutz in Bayern - Anspruch und Realität". "Die Klimakrise macht sich gerade in Unterfranken immer deutlicher bemerkbar. Den Kommunen kommt eine zentrale Rolle beim Klimaschutz zu", begann Margraf ihren mit Anregungen dicht gepackten Vortrag. Unter dem Motto global denken, lokal handeln, führte Margraf die Herausforderungen und vor allem die Möglichkeiten der Kommunen aus, das Lenkrad bei der Klimaerwärmung noch herumzureißen. Die aktuellen Rahmenbedingungen durch das neue Klimaschutzgesetz seien in Bezug auf Klimaschutz eher dürftig.

Dass sofort gehandelt werden müsse, sei klar. Prominente Klimaforscher wie etwa Professor Dr. Paeth aus Würzburg stellen die dramatischen Folgen der Klimaerwärmung für Landwirtschaft, Wirtschaft und Mitmenschen seit Jahrzehnten dar. Margraf appellierte, endlich anzufangen. "Wir brauchen eine Vollbremsung des CO2 -Ausstoßes, da wir die letzten Jahrzehnte nichts erreicht haben." Der Verkehr spiele hier neben Landwirtschaft, Strom und Wärme eine entscheidende Rolle. Mit den bisher gesetzten Zielen der Bundesregierung sei schon jetzt klar, dass das Ziel, die Erwärmung zu stoppen, nie erreicht werde. 100 Prozent erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Energiesparen, aber auch das Überdenken eines auf immer mehr Wachstum ausgelegten Lebensstils seien dringend geboten. Hier forderte die BN-Landesbeauftragte bis 2040 das Halbieren der Energieverbräuche und den Aufbau von 100 Prozent erneuerbare Energien. Dazu müssten in den Kommunen vor Ort kommunale Bedarfspläne, Energienutzungspläne, ein integriertes Klimaschutzkonzept erstellt werden. Unabhängige Energieberatung, ein Klimabeirat, jährliche Klimaberichte helfen, die CO2 -Reduktion voranzubringen, so die Referentin. Der Beschluss des Klimanotstands im Gemeinderat verdeutliche jedem, dass etwas getan werden muss. "Klimaschutz muss kommunaler Schwerpunkt werden. Die Energieversorgung der Zukunft ist in kommunaler und Bürgerhand. Arbeitsplätze und Wertschöpfung bleiben in der Region", fordert Margraf die Kommunen zu mehr Einsatz und Zivilcourage auf.

Als Beispiel führte Margraf die 1700-Seelen-Gemeinde Fuchstal-Leeder (Landkreis Landsberg/Lech) an, die zur Bioenergie-Kommune 2019 ernannt wurde und eine der "modellhaften Zukunftskommunen" für nachhaltige Entwicklung ist. Bei der Mobilitätswende und beim Flächenschutz seien die Kommunen auch gefordert. Mit regionalen Produkten entstehe weniger Verkehr. hae