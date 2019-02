Eckart von Hirschhausen kommt mit seinem neuen Programm "Endlich" am Mittwoch, 27. März, um 20 Uhr in die Oberfrankenhalle Bayreuth. Nach Glück, Liebe und Wundern widmet sich der Doktor der Nation dem größten Thema unserer Zeit: der Zeit! Was macht die Zeit mit uns, was machen wir mit unserer Zeit. Warum tickt die berühmte biologische Uhr, und wie zieht man sie wieder auf? "Endlich!" bietet viele unerwartete Aha-Erlebnisse, erstaunliche Fakten, eine Prise Zauberei und Musik mit Christoph Reuter am Klavier. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Foto: privat