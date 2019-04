Endgültige Fassung ausleihen oder kaufen

Das Buch mit der Chronik "Die Schuhpioniere, das Jahrhundert einer Forchheimer Unternehmerfamilie" kann ab sofort wieder in der überarbeiteten endgültigen Fassung in der Stadtbücherei ausgeliehen werden. Das Buch kann zudem in der "Bücherstube an der Martinskirche" käuflich erworben werden. Der Verkaufserlös geht in vollem Umfang an die Arbeiterwohlfahrt. red