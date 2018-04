Ender bei der "Bayerischen"

Bei den unterfränkischen Meisterschaften der Sportschützen auf den Schießständen in Kleinlangheim hat sich Wiltrud Ender vom SV Hubertus Untertheres mit 356 von möglichen 400 Ringen in der Disziplin Luftpistole den Titel in der Klasse Damen IV gesichert. Wiltrud Ender qualifizierte sich mit dieser Leistung für die bayerischen Titelkämpfe in München. red