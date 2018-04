Ende vom "Königsweg"

red



Nur noch wenige Male zeigt das E.T.A.-Hoffmann Theater den Publikumserfolg "Am Königsweg" von Elfriede Jelinek in der Regie von Daniel Kunze. Vorstellungen auf der Sudio-Bühne finden noch am 20., 21. und 29. April statt, Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Die österreichische Nobelpreisträgerin geht in ihrem neuesten Stück hart ins Gericht mit Donald Trump und den illusorischen und gefährlichen Heilsversprechungen von Populisten weltweit. Weitere Informationen gibt es an der Theaterkasse (Di-Sa. 11-14 Uhr; Mi 16-18 Uhr), Telefon 0951/873030; E-Mail: kasse@theater.bamberg.de) oder online auf www.theater.bamberg.de