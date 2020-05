Ende mit Schrecken im Bamberger Land

Kreisheimatpflegerin Als am 8. Mai 1945 die Waffen schwiegen, hatte Europa einen Konflikt hinter sich, der in der Geschichte nahezu ohne Vergleich geblieben war. Mehr als 60 Millionen Menschen hatten ihr Leben verloren. Sei es in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten, an den zahllosen Fronten, bei Bombenangriffen oder durch Hunger, Entkräftung und Verletzungen. Der Zweite Weltkrieg ist noch Jahrzehnte später spürbar und hat Narben hinterlassen.

Das Jahr 1945 hatte mit der Fortführung der Luftangriffe auf fränkische Städte begonnen: am 16. März wurde Würzburg von der britischen Royal Air Force in Schutt und Asche gelegt, und Nürnberg war zwischen Januar und April des Jahres Ziel mehrerer Bombardements, das schlimmste davon geschah am 2. Januar. Die Angriffe dienten dazu, das Vorankommen der US-amerikanischen Bodentruppen zu erleichtern, die im März den Rhein überschritten hatten und von Nordwesten aus nach Franken kamen: am 1. April besetzten die amerikanischen Soldaten Würzburg und am 20. April Nürnberg.

Dazwischen lag der Landkreis Bamberg, der die unmittelbaren Auswirkungen des Kampfes um Bamberg am 13. und 14. April zu spüren bekam. Von Hallstadt und Gaustadt aus waren die Amerikaner in die Stadt gekommen, zuvor waren sie in Oberhaid einmarschiert. Dort hatte Bürgermeister Bottler noch die Bürger am Dorfteich zusammengerufen, um sie auf den "Führer" Adolf Hitler einzuschwören. Ein dreifaches "Sieg Heil!" hatte er gefordert, das ihm beim ersten Mal jedoch zu leise erschien, weswegen er es noch einmal wiederholen ließ.

Gefecht bei Sandhof

Doch auch die im Dorf errichteten Straßensperren hielten die Panzer und Soldaten nicht ab. Ebenso wenig die Sprengung der Brücken zwischen Unterhaid und Oberhaid oder die Zerstörung der dortigen Eisenbahnstellwerke. In der Nacht vom 12. auf den 13. April hatten sich deutsche Soldaten noch ein Gefecht mit Amerikanern bei Sandhof geliefert, das acht junge Deutsche mit dem Leben bezahlten. Dadurch alarmiert, wurde Oberhaid von der amerikanischen Artillerie mit Granaten beschossen, dabei kamen drei Einwohner ums Leben.

Schon zwei Wochen zuvor hatte der Landkreis Bamberg eine Katastrophe zu beklagen, die das Ende des Krieges überschattete: am Ostersonntag, dem 1. April, wurde morgens um kurz nach acht Uhr ein in Zapfendorf am Bahnhof abgestellter Güterzug mit Munition von Tieffliegern beschossen. Die Explosion der Ladung wenige Minuten später zerstörte 163 Wohnhäuser, über 100 Scheunen und 300 Nebengebäude. Von Zapfendorf bleiben nur Ruinen. 23 Menschenleben waren zu beklagen. Dass es nicht mehr wurden, lag daran, dass zum Zeitpunkt der Detonationen die meisten Bewohner zum Ostergottesdienst in der Kirche versammelt waren. Von dort aus versuchten sie vergeblich, ihre Höfe und Tiere zu retten. Zeitzeuge dieses Infernos wurde auch Dr. Thomas Dehler, späterer Bamberger Landrat und FDP-Bundesminister, der zu diesem Zeitpunkt mit dem Fahrrad zu einer Kommunionfeier nach Lichtenfels unterwegs war. Er geriet mit Frau und Tochter mitten in die Explosion hinein und beschrieb es später als Wunder, dass alle drei heil wieder herauskamen.

Sogar in Rattelsdorf waren die Druckwellen der Zapfendorfer Detonationen zu spüren. Dort wurden Dächer und Fenster beschädigt; die farbigen Kirchenfenster im Altarraum allerdings waren mit Brettern vernagelt und hielten stand. Die Amerikaner rollten dann zwei Wochen später auch durch Rattelsdorf und kamen über den Staudenleitenweg und die Unterbrunner Straße. In den Wiesen an der Itz errichteten die amerikanischen Truppen Artilleriegeschütze, um von dort aus Bamberg und Hallstadt zu beschießen. Doch auch Breitengüßbach und Baunach wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen.

In Breitengüßbach hatte ein älterer Bewohner am Kirchturm eine weiße Fahne gehisst. Später wurde er leblos im Hauseingang des Pfarrhauses gefunden - er war erschossen worden. Bis heute ist nicht endgültig geklärt, ob der mutige Mann von Amerikanern umgebracht, oder von seinen deutschen Landsleuten als Verräter hingerichtet worden war.

Eine mutige Strullendorferin

Wenig Widerstand kam den einrückenden Amerikanern in Strullendorf entgegen. Die Dorfkinder hatten schon überlegt, ob sie vielleicht von den feindlichen Soldaten erschossen werden würden, aber auch die Erwachsenen konnten diese Frage nicht beantworten. Doch davor mussten die Kinder keine Angst haben, denn die Amerikaner erwiesen sich als "überwiegend sehr anständig", wie in der Strullendorfer Ortschronik zu lesen ist. Problematisch allerdings war die Tatsache, dass noch einige deutsche Wehrmachtssoldaten versuchten, die Amerikaner aufzuhalten. Als heldenhaft erwies sich hier die Strullendorferin Kuni Kraus, von der berichtet wird, sie habe mit Engelszungen, "wie ein Pfarrer", auf die Deutschen eingeredet, sie sollen sich schleunigst verdrücken. Sie organisierte dann ein weißes Bettuch und hängte es als Zeichen der Kapitulation aus dem Fenster. Mit einem weiteren weißen Tuch über dem ausgestreckten Arm begab sie sich dann zum Walderholungsheim, wo sich die Amerikaner bereits niedergelassen hatten. Dennoch gab es auch in Strullendorf zerstörte Häuser und verbranntes Vieh durch amerikanischen Artilleriebeschuss.

Ebenso wenig Aussicht auf Erfolg hatte der Versuch, durch die Sprengung der ehrwürdigen Regnitzbrücke, einer beeindruckenden Stahlkonstruktion der Firma MAN aus dem Jahr 1902, die amerikanischen Truppen zwischen Hirschaid und Sassanfahrt zu sabotieren. Die aus Pettstadt kommenden Amerikaner wurden durch die Explosion am Samstag, 14. April 1945, nicht allzu sehr aufgehalten, obwohl es sich hier um die zu Bamberg nächstgelegene Brücke über die Regnitz handelte. Ein einzelner junger Soldat aus den deutschen Ostgebieten im heutigen Polen hatte noch versucht, die GIs alleine mit einer Panzerfaust bewaffnet am Sassanfahrter Ortsausgang in Richtung Köttmannsdorf aufzuhalten. Er wurde später mit einem Kopfschuss tot in einem Erdloch aufgefunden. Von der Sassanfahrter Bevölkerung kam indes kein Widerstand gegen die anrückenden Amerikaner.

Zweijährige unter den Opfern

Dennoch kam es in Sassanfahrt zu einer Katastrophe: am Sonntag, 15. April, wurde eine amerikanische Proklamation von General Eisenhower in deutscher Sprache am Tor einer Scheune am Schlossplatz angeschlagen. Das war in Sassanfahrt stets der Platz für Plakate und Anschlagtafeln gewesen. Am Nachmittag versammelten sich gut 20 Sassanfahrter Einwohner, um die Proklamation zu lesen. Zum gleichen Zeitpunkt waren im schwäbischen Rißtissen Flugzeuge des deutschen Luftwaffenkommandos West gestartet, um Tieffliegereinsätze im Raum Bamberg durchzuführen. Sie warfen über der Menschenansammlung in Sassanfahrt Bomben ab, die die Bewohner unvorbereitet trafen. 19 Tote waren zu beklagen, Männer, Frauen und Kinder, teilweise schrecklich zugerichtet. Das jüngste Opfer war die zweijährige Erika Nagengast, das älteste der 68-jährige Georg Schmaus, der drei Tage später an seinen schweren Verletzungen starb. Warum die deutschen Flugzeuge vom Typ Me 262 auf die eigenen Landsleute feuerten, ist bis heute unklar. Heute erinnert ein Gedenkstein vor dem Sassanfahrter Schloss an diesen schwärzesten Tag der Dorfgeschichte.