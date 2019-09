Ende eines Provisoriums

Erster Bürgermeister Thilo Wagner (FW-FL) konnte zur offiziellen Eröffnung und Segnung des sanierten Kindergartens in der Mühlendorfer Schule neben Landrat Johann Kalb (CSU) viele Kinder, Eltern, Großeltern und Gemeindebürger begrüßen.

Das Gemeindeoberhaupt war sichtlich froh, dass das "Provisorium" nach über zehn Jahre ausgedient habe, da die tägliche Lärmbelastung für die Kinder und Erzieherinnen in der alten Schulturnhalle enorm groß gewesen sei.

Um den Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in der Gemeinde Stegaurach zu decken, hat der damalige Stegauracher Gemeinderat und die Katholische Kirchenstiftung Stegaurach 2008 beschlossen, einen "provisorischen Kindergarten" in der nicht genutzten Schulturnhalle in der Mühlendorfer Schule einzurichten. Pfarrer Walter Ries, welcher die Segnung der neuen Räume vornahm, stellte in seiner Begrüßung treffend fest: "Ein Provisorium dauert bekanntlich immer ein wenig länger als gedacht."

Lärmbelastung ade

Die Lärmbelastung in der großen und nicht abgeteilten Schulturnhalle mit Schwingboden, ohne Akustikdecke und ohne direkten Zugang zum Außenbereich war für die Kinder und Erzieherinnen immens. Auf Anregung der beiden Erzieherinnen und des Elternbeirates wurden 2016 die ersten Verbesserungsvorschläge gemacht und die Planung für die Sanierung des Kindergartens aufgenommen.

Innenarchitektin Lissi Mummer hat mit Fachwissen und viel Herzblut aus der tristen Turnhalle moderne Kindergartenräume geschaffen, welche alle Anforderungen an einen modernen Kindergarten erfüllen und den "Bärenkindern" eine Wohlfühl-Bärenhöhle bietet.

Neben der Bärenhöhle im Spielpodest, einen Intensivraum für die Vorschulkinder und Ruheraum mit Bullaugen gibt es eine Küche und ein Büro für die Erzieherinnen.

Durch den Einbau von Glaselementen entstand ein lichtdurchfluteter Raum, der einen direkten Zugang zur Gartenanlage mit den Spielgeräten hat.

Insgesamt hat die Gemeinde Stegaurach 230 000 Euro in die Sanierung des Kindergartens investiert und hierfür eine Förderung von 120 000 Euro erhalten. Bürgermeister Wagner bedankte sich bei allen Beteiligten für das große Engagement bei der Sanierung und blickte auch schon in die Zukunft, da der Bedarf an Betreuungsplätzen in der Gemeinde Stegarauch weiter steigen werde.

Die ersten Planungen für einen Waldkindergarten im Birkacher Wald laufen bereits und im Stegauracher Gemeinderat gibt es noch weitere Ideen, um ausreichend Betreuungsplätze für die neuen Gemeindebürger zu schaffen.