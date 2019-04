Ende einer Ära beim SV Steinwiesen

Ein Urgestein tritt ab - so könnte man es ausdrücken, als sich Richard Rauh nach 29 Jahren als Erster Vorsitzender nicht mehr zur Wahl stellt. Als "Reigschlaafde" übernahm er im September 1990 den Verein, obwohl er eigentlich niemanden kannte und meistens nur Zuschauer bei den Heimspielen war.

Doch das Schicksal nahm seinen Lauf und unter seiner Vorstandschaft wurde am Steinernen Kreuz viel erreicht. Grundstückskauf Hartplatz, Sportheimerweiterung mit Freisitz, Bau des Hartplatzes, Dachsanierung des Sportheims, Sanierung Bratwurstbude, Außentheke, neue Küche, Duschen - die Aufzählung könnte noch weitergehen. Trotz einigen Ärgers, den es in seiner Amtszeit gab, war Richard Rauh immer stolz auf seinen SV. Sportliche Höhen und Tiefen hat er mitgemacht. Jubiläen organisiert und gefeiert. Nun ist es an der Zeit, dass jemand anderer die Geschicke des Vereins leitet. In geheimer Wahl wurde Michael Burger als neuer Vorsitzender zum ersten Vorsitzenden des SV Steinwiesen gewählt. Die weiteren Ergebnisse der Wahlen: Zweiter Vorsitzender Fabian Simon, Hauptkassier Manfred Hümmer, Schriftführer Rainer Deuerling, Kassenprüfer Heinz Weiß und Manfred Beckstein, Spartenleiter Turnen Gerhard Wunder und Spartenleiter Fußball Jochen Höhn. Und so steht ein bewährtes Team dem neuen Vorsitzenden zur Seite.

Offen und schlitzohrig

Richard Rauh wurde wegen seiner Verdienste und seiner hervorragenden Arbeit zum Ehrenvorsitzenden ernannt. In seiner Laudatio ging Gerhard Wunder auf die Offenheit und Schlitzohrigkeit von Richard Rauh ein. Aus der nördlichen Oberpfalz nach Steinwiesen gekommen, war er stets der Ruhepol zwischen den beiden Sparten. Als Geschenk erhielt der scheidende Vorsitzende von den beiden Spartenleitern Gerhard Wunder und Jochen Höhn einen Rucksack, gefüllt mit einem Gutschein für eine Bierwanderung in der Fränkischen Schweiz sowie Gutscheinen und Geschenken. Richard Rauh war sichtlich bewegt und meinte: "Ihr bringt mich trotzdem nicht los, auch in der zweiten Reihe werde ich da sein und es genießen".

Als erste "Amtshandlung" führte Michael Burger zahlreiche Ehrungen durch. Für 50 Jahre Treue wurden geehrt: Alfred Kämpfer, Klaus Kochdumper, Harald Kotschenreuther, Roland Michel, Helmut Wölfel, Gudrun Hohberger, Martina Hollendonner. Für 40 Jahre: Gertrud Holzmann, Eva Wunder, Rüdiger Kuhnlein, Uwe Kuhnlein. Für 25 Jahre: Friedrich Geiger, Katharina Schmidt, Yvonne Welscher, Julian Simon und Sebastian Müller.

Zu Beginn der Versammlung zog Richard Rauh eine Bilanz des Vereinsjahres. Die Engpässe beim Personal sind immer noch vorhanden, auch wenn es unter dem Strich besser wird. Die Erstellung einer Website wurde vorerst auf Eis gelegt. Bei der Bandenwerbung konnten neun neue Werber gewonnen werden. Die Sanierung der Duschen läuft, und die neue Küche mit neuer Theke ist eingebaut. Dies waren nur einige der Tätigkeiten, die im Sportheim das ganze Jahr über laufen. Den Mitgliederstand bezifferte Rauh auf 780, hier konnten 22 Neuaufnahmen verzeichnet werden (6 Turnen, 16 Fußball). Der Kinderfasching war wieder ein großer Erfolg, während der Nikolaustag zum Sorgenkind wird. Unabhängig vom Wetter sollte hier über eine Neugestaltung nachgedacht werden. Negativ fiel im Jahr 2018 der Vandalismus an der Klingersmühle auf und der Einbruch ins Sportheim. In seiner Vorschau für 2019 sprach der Vorsitzende den Volkslauf "Rund um die Ködeltalsperre" am 26. Mai an. Die Sportwoche findet vom 21. Juni bis 30. Juni statt. Der Steinwiesener Nikolaustag ist am 8. Dezember, Jugend turnt und spielt am 14. Dezember und die Weihnachtsfeier der SV Fußballer am 21. Dezember. Den Bericht der Sparte Turnen gab Gerhard Wunder, den der Fußballer Spartenleiter Jochen Höhn. sd