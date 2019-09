Emsiger Emig trifft zwei Mal

Der TSV Mönchröden erzielte im Nachbarderby einen verdienten 3:0-Sieg gegen den TSV Sonnefeld. Dabei trug sich der agile Neuzugang Emig gleich zwei mal in die Torschützenliste ein. Auch Ehrlich bewies bei seinem Treffer zum 2:0 seinen Torinstinkt.

Die Gäste versteckten sich keineswegs, spielten phasenweise gut mit, konnten sich aber gegen die gut organisierte Abwehr der "Mönche" nicht entscheidend durchsetzen.

TSV Mönchröden - TSV Sonnefeld 3:0 (1:0)

Von Beginn an war zu erkennen, dass der Gast aus Sonnefeld sein Heil in der Defensive suchte. Den ersten nennenswerten Abschluss hatte Späth nach zwölf Minuten vom Strafraumeck, sein Visier war aber etwas zu hoch eingestellt. Der Absteiger aus der Landesliga versuchte die spielerischen Vorteile der Heimelf durch Kampfkraft auszugleichen. Kluck prüfte Torwart Köhn nach 25 Minuten zum ersten Mal.

Nach einer halben Stunde zog Emig aus 25 Metern ab und ließ Gästekeeper Rang mit seinem Führungstreffer genau ins rechte Dreieck keinerlei Abwehrchance. Wenige Minuten später vergab derselbe Akteur freistehend die Möglichkeit zum 2:0 und scheiterte unmittelbar danach noch mal an Rang. Auch Ehrlich tankte sich gekonnt durch die vielbeinige Gästeabwehr, hatte in aussichtsreicher Position nur noch Rang vor sich, spielte dann aber uneigennützig in die Mitte.

Nach Wiederbeginn hatte Lukas Köhn Pech, dass sein Schuss aus zehn Metern im letzten Moment noch abgeblockt wurde. Ehrlich erzielte, nachdem er steil angespielt wurde und Gegenspieler samt Torwart überlief, aus spitzem Winkel das 2:0. Nachdem Emig von L. Köhn klug frei gespielt wurde, gelang ihm mit seinem zweiten Treffer das vorentscheidende 3:0.

In der Folgezeit hatte der eingewechselte Biemann noch eine gute Möglichkeit. Sonnefeld gab sich zu keiner Zeit auf, hatte aber nicht die Möglichkeiten, die heimischen "Mönche" ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Schiedsrichter Morgener und seine Assistenten leiteten die faire Partie tadellos.