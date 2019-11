Emporenkonzert im Laternenschein

Im flackernden Licht der Laternen soll die Dreifaltigkeitskirche in Bad Berneck auch dieses Jahr wieder in eine ganz besondere Stimmung gehüllt werden. Auf die Emporen lädt Dekanatskantorin Ulrike Heubeck am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr ein. Der Eintritt zu diesem besonderen Orgelkonzert ist frei. Wer eine brandsichere Laterne besitzt, ist eingeladen, diese mitzubringen. red