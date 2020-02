Empfang für Unternehmer im "Lokwerk"

Wirtschaftsförderung, Bildungsregion und Regionalmanagement (alles Abteilungen am Landratsamt) laden Unternehmer aus dem Landkreis Haßberge zu einem Empfang ein. Er findet am Mittwoch, 4. März, ab 17 Uhr im Gasthaus "Lokwerk" in Haßfurt statt, wie die Kreisbehörde mitteilte.

"Das Handwerk, die Familienbetriebe und die mittelständischen Unternehmen sind das wirtschaftliche Rückgrat unseres Landkreises. Für das Engagement und die tägliche Arbeit der Betriebe möchten wir unsere Wertschätzung ausdrücken", verkündet Landrat Wilhelm Schneider. Deshalb laden Wirtschaftsförderung, Bildungsregion und Regionalmanagement gemeinsam zu dem Unternehmerempfang in besonderer Atmosphäre ein. Dabei wird der 17-jährige Fivee-Gründer und CEO André Braun mit seinem 14-jährigen Geschäftspartner Marko Kraemer das Thema "Digitalisierung" beleuchten und spannende Einblicke in die digitale "Generation Z" geben.

Darüber hinaus erwartet die Teilnehmer ein Blick auf die neue Seminarreihe "Unternehmen.Führen.Digital." Die Referenten wollen dabei einen Vorgeschmack auf die im April startende Seminarreihe für Unternehmen im Landkreis Haßberge geben.

Auch die Initiative "Familienorientierte Personalpolitik" ist vor Ort.

Aus organisatorischen Gründen bittet die Behörde um eine Anmeldung zum Unternehmerempfang unter kreisentwicklung@hassberge.de oder unter Rufnummer 09521/27650. Die Organisatoren freuen sich auf einen unterhaltsamen Abend mit Impulsen und Austausch in besonderer Atmosphäre. red