Emotionen pur!

Fußball ist ein emotionsgeladener Sport. Und nirgends kommen diese Emotionen so deutlich zum Vorschein wie in der Relegation. Der Gewinner freut sich über den Aufstieg oder den Klassenerhalt - der Verlierer trauert der vergebenen Chance hinterher, im kommenden Jahr eine Liga höher zu kicken.

Auch in der nun abgelaufenen Saison 2018/19 ging es für einige Vereine aus dem Landkreis um alles oder nichts in den Ausscheidungsspielen. Den Anfang machten der FC Wacker Haig und der TSV Neukenroth in der Kreisklasse 4. Beide standen nach 30 Spieltagen punktgleich auf Rang 2, ein Entscheidungsspiel musste über den Einzug in die Relegation entscheiden. Die Wackeraner hatten ihr eigentliches Saisonziel Klassenerhalt längst erreicht und hätten ihre überraschend starke Runde gerne mit der Relegation gekrönt. Doch Neukenroth mobilisierte nochmals alle Kräfte und gewann mit 5:0.

Der TSV nahm den Schwung ins Relegationsspiel gegen den FC Wallenfels mit und stieg nach einem spektakulären 6:3-Sieg in die Kreisliga auf. Die Wallenfelser - sie erreichten zuvor am letzten Kreisliga-Spieltag in letzter Minute den Relegationsrang - müssen nach nur einem Jahr wieder runter in die Kreisklasse, denn auch die zweite Runde gegen den FC Altenkunstadt/Woffendorf ging mit 1:2 verloren.

Der TSV Ebersdorf, Dritter der A-Klasse 5, verpasste die unverhoffte Chance aufzusteigen. Gegen die SG Marktzeuln/Schwürbitz II setzte es eine 2:4-Niederlage. Aufsteigen durfte die SG trotzdem nicht, da der TSV Meeder aus der Bezirksliga in die Kreisliga absteigen muss. Somit blieb kein Platz mehr für einen weiteren Aufsteiger. Das gleiche Schicksal ereilte die Altenkunstadter.

Dennoch erlebten die insgesamt knapp 3000 Zuschauer in den vier Partien in Johannisthal, Wilhelmsthal, Steinberg und Burggrub Spannung pur und unser Fotograf Heinrich Weiß hat die vielen Emotionen in Bildern festgehalten. dob