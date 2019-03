Emotionale Blockaden nachhaltig lösen

Das Leben hält Herausforderungen unterschiedlichster Art bereit. Die tatsächliche Ursache einschränkender Blockaden (Angst, Ärger, Schuld, Ohnmacht) und Glaubenssätze wie "Ich bin nicht gut genug" sind einem oft nicht bewusst. Wie man Blockaden nachhaltig löst, zeigt eine Veranstaltung der Katholischen Landvolkshochschule (KLVHS) Feuerstein am Donnerstag, 11. April. Nähere Informationen gibt es bei der KLVHS Feuerstein Ebermannstadt unter Telefon 09194/73630 oder via E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. Anmeldeschluss ist Freitag, 5. April. red