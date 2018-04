Wie löst man Blockaden wirklich nachhaltig? Am Donnerstag, 19. April, bekommt man in einem Vortrag einen Einblick in das Thema "mentale und emotionale Blockaden nachhaltig lösen". Nähere Informationen und Anmeldung unter Telefon 09194/73630 oder via E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. Veranstalter ist die Katholische Landvolkshochschule Feuerstein. red