Emmi Zeulner kommt nach Burkersdorf

Die CSU Küps und das Team, das sich auf der CSU-Liste für den Marktgemeinderat und den Kreistag zur Wahl stellt, laden zum Politischen Aschermittwoch am 26. Februar ab 18 Uhr ins neue Dorfgemeinschaftshaus nach Burkersdorf ein. Neben der Vorstellung der Kandidaten kommen gemeindeweite, aber auch ortsspezifische Themen zur Diskussion. Zu Gast ist MdB Emmi Zeulner aus dem Bundestagswahlkreis Kulmbach. Die gebürtige Lichtenfelserin ist bereits in ihrer zweiten Amtsperiode mit einem Direktmandat im Bundestag vertreten und kann aus erster Hand über das aktuelle Geschehen in Berlin berichten. Bereits ab 18 Uhr werden unter Federführung des örtlichen Marktgemeinderatskandidaten, Ortssprecher Volker Wündisch, typische Aschermittwochsspeisen wie Hering mit Kartoffeln angeboten. Der offizielle Teil beginnt um 18.30 Uhr. eb