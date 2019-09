Emma Kanzler zeigt Talent

Im Rahmen des Bayerischen Mini-Team-Cups kämpften Kinder bis Jahrgang 2007 und jünger um die Qualifikation für das bayerische Finale im Golf-Club Eichenried im Team- und in der Einzelwertung.

Das Mannschaftsteam des GC Coburg Schloss Tambach hatte die Qualifikation zur Talentiade 2019 ganz knapp verpasst. Umso erfreulicher ist es, dass die erst zehnjährige Emma Kanzler auf Platz 1 der AK 12 (Altersklasse bis 12 Jahre) der Mädchen in der

Einzelwertung landete. Sie hat sich als einzige Spielerin des Golf-Club Coburg für das bayerische Finale qualifiziert.

Die besten bayerischen Teilnehmer traten im Finale des bayerischen Mini-Team-Cups gegeneinander an. Dauerregen, Wind und Kälte erschwerten den Kindern das Spiel erheblich, trotzdem hielten alle 91 gemeldeten Spieler tapfer durch und ließen sich durch nichts die Freude und Motivation rauben.

Über das ganze Jahr hinweg sammelten die bayerischen Golf-Kids Punkte als Team und im Einzelwettbewerb. Gespielt wurde auf vielen unterschiedlichen bayerischen Golfanlagen, so dass jedes Turnier für die Kinder eine echte Herausforderung und ein Erlebnis war.

Die Talentiade wird von speziellen Kinderabschlägen im Neun-Loch Modus ausgetragen. Kanzler landete am Ende auf Platz 10 und in der Gesamtwertung der 91 Kinder auf dem geteilten 25. Platz. Sie verbesserte in dieser Saison ihr Handicap auf 32. Da sie innerhalb der Turnierserie fleißig Bruttopunkte sammelte, darf sie an der Süddeutschen Meisterschaft AK 10/12 in Waldegg/Wiggensbach am 28. und 29. September teilnehmen. Bei den Jungen sicherte sich Len Jeron Ohlsen das Teilnahmeticket. sk