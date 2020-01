Emissionsfreier Antrieb als Ziel

Die Firma Schaeffler verstärkt ihr Engagement rund um die Wasserstofftechnologie: Der Automobil- und Industriezulieferer ist fortan Lenkungsmitglied (Steering Member) in der global tätigen Wasserstoff-Interessensgemeinschaft Hydrogen Council mit Sitz in Belgien. Die Initiative besteht aus 81 führenden Unternehmen aus den Bereichen Energie, Verkehr und Industrie. Ziel der Mitglieder ist es, die Wasserstofftechnologie weiter in Richtung Industrialisierung voranzutreiben, heißt es in einer Pressemitteilung von Schaeffler.

"Wir wollen eine CO2 -neutrale, nachhaltige Mobilität unter Berücksichtigung der gesamten Energiekette gestalten. Dabei setzen wir auf das enorme Zukunftspotenzial von grünem Wasserstoff entlang der gesamten Wertschöpfungskette", sagt Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG. "Der Beitritt zum Hydrogen Council ermöglicht uns, die Wasserstofftechnologien gemeinsam mit starken Partnern weiter voranzubringen und global zu etablieren."

Potenzial als Energiespeicher

Mit dem Ziel maximaler Nachhaltigkeit und CO2 -Neutralität gestaltet Schaeffler als Automobil- und Industriezulieferer die Mobilität und die damit verbundene Energiekette. "Die Wasserstofftechnologie bietet hier ein enormes Potenzial - sowohl zur Energiespeicherung als auch für emissionsfreie Antriebslösungen", sagt Klaus Rosenfeld. "Mit unseren Kernkompetenzen in Material-, Umformungs- und Oberflächentechnologie kann die effiziente Großserienfertigung von Schlüsselkomponenten für die zukünftige Wasserstoffwirtschaft wesentlich zum Unternehmenserfolg beitragen."

Hierfür sei auch der weitere Auf- und Ausbau von Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften zur Entwicklung und Erprobung von Brennstoffzellenkomponenten ein wichtiges strategisches Anliegen. Bereits im vergangenen Jahr trat Schaeffler dem Wasserstoffbündnis Bayern bei.