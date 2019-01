Emge über Reinisch

Auf dem Marienberg bei Scheßlitz findet am Donnerstag, 31. Januar, eine Autorenlesung mit Pfarrer Martin Emge statt. Er liest aus seinem im September 2018 erschienenen Buch "Über den Tod hinaus - Lebenswege mit Franz Reinisch". Beginn ist um 19 Uhr. Das Buch zeichnet Pater Franz Reinischs Lebensweg als Pallottiner und Schönstattpriester auf. Der Autor war bereits in seiner Jugendzeit von der Persönlichkeit Reinisch' fasziniert. Der Freiheitsgeist, sein Wagemut, seine menschlichen Leidenschaften sowie seine Radikalität und Konsequenz, wenn es um die innere Stimme des Gewissens ging, veranlassten Emge, den Lebensweg eines Märtyrers der Nazizeit in Wort und Bild festzuhalten. Eintritt frei. red