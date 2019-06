EM-Silber statt Ruhestand

Kampfsportlerin Andrea Pflefka hat einmal mehr ihre herausragende Position auf internationalem Parkett unterstrichen: Bei den Ju-Jutsu-Europameisterschaften in der rumänischen Hauptstadt Bukarest erkämpfte sich die 42-Jährige die Silbermedaille in der neu geschaffenen Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm.

Pflefka, die nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2018 in Kolumbien zunächst das Ende ihrer über 15-jährigen nationalen und internationalen Karriere erklärt hatte, war wegen einer langen Wettkampfpause und einer in der Vorbereitungsphase erlittenen Fußverletzung ohne große Erwartungen nach Bukarest gereist - zumal in ihrer Gewichtsklasse zwei Weltmeisterinnen und zwei Europameisterinnen antraten.

Trotz des verletzungsbedingten taktischen Notprogramms ging die Fränkin aber gelassen und mit Freude auf die Matte. Der erste Kampf allerdings begann zäh für sie. Ihre griechische Gegnerin konnte anfangs mit schnellen Einzeltreffern zum Kopf punkten, ehe Pflefka sie mit Faust-Fuß-Kombinationen derart eindeckte, dass die Griechin mehrfach die Kampffläche verließ - was unerlaubt ist. Mit zwei Festhaltern am Boden erarbeitete sich die Bambergerin zum Kampfende einen komfortablen 12-Punkte-Vorsprung.

Gegnerin des nächsten Kampfes war die amtierende Weltmeisterin Morgane Houx. Da die Französin sehr gut im Wurf- und Bodenkampf ist, verlegte Pflefka das Kampfgeschehen taktisch geschickt in den Faust-Fuß-Bereich. Die sehr statisch kämpfende Houx hatte Schwierigkeiten mit der deutlich flexibleren Bambergerin, die nach schneller Distanzüberbrückung mit Handkanten und Fußstößen Wirkungstreffer erzielte. Aber auch im Wurf- und Bodenkampf hatte Pflefka weit weniger Probleme mit der Weltmeisterin als erwartet. Mit vielen eigenen und unerwarteten Aktionen verhinderte sie, dass Houx zu ihrem eigenen Konzept fand.

Am Ende sicherte sich die bei Karigane Bamberg trainierende Kampfsportlerin mit einem souveränen 24:11 den Einzug ins Finale.

Ihre Gegnerin hier, Oksana Moskalenko aus Russland, Weltmeisterin von 2016, erwies sich als die erwartete harte Nuss - und an diesem Tag als eine Nummer zu groß, vor allem wegen des Trainingsrückstandes und der nicht ausgeheilten Fußverletzung der Bambergerin. Besonders im Faust-Fußkampf brachte Pflefka nicht den nötigen Druck auf, gegen die präzisen Kontertechniken der erfahrenen Russin zu agieren. Auch eine taktische Umstellung in der letzten Minute zu direkten Wurfübergängen scheiterte - und Moskalenko entschied den Finalkampf verdient für sich.

Nach der ersten Enttäuschung über das verlorene Finale war Pflefkas Freude über die unerwartet gute Platzierung und neuerliches Edelmetall in einem Wettbewerb auf höchstem Niveau schließlich groß. red