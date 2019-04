Eltmanner wandern zur Ruine Neideck

Die Wanderer- und Bergsteigergruppe Eltmann wandert am Sonntag, 7.April, um Muggendorf zur Ruine Neideck. In Muggendorf ist in der Gaststätte "Zur Wolfsschlucht" eine Mittagsrast geplant. Die Busabfahrt ist um 8 Uhr in Eltmann an der Mainlände. Dafür ist eine Anmeldung bei Vorsitzendem Roland Dütsch, Telefonnummer 09522/6829, erforderlich. Weitere Auskünfte erteilt V. Neundörfer unter der Telefonnummer 09522/7460. red