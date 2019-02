Eltmanner wandern nach Altenstein

Die Wanderer- und Bergsteigergruppe Eltmann unternimmt am Sonntag, 24. Februar, eine Wanderung von Pfaffendorf nach Altenstein.

Der Treffpunkt ist um 9 Uhr zum Bilden von Fahrgemeinschaften an der Mainlände in Eltmann. In der Gaststätte "Pfaffendorfer Jägerstübchen" ist eine Mittagsrast geplant. Weitere Auskünfte zur Tour erteilt Michael Brehm unter der Rufnummer 09535/1486. red