Eltmanner wandern in Bischhofsheimer Forst

Die Wanderer- und Bergsteigergruppe Eltmann wandert am Sonntag, 27. Januar, im Bischofsheimer Forst. Treffpunkt der Teilnehmer ist um 9 Uhr an der Mainlände in Eltmann.Von hier aus geht es mit Autos zum Ausgangspunkt der Wanderung. Die Mittagsrast ist in der Gaststätte "Zeiler Käppele". Weitere Auskünfte zu der Wanderung erteilt Marga Naumann unter der Telefonnummer 09522/707146. red