Eltmanner wallen nach Burgwindheim

Am Samstag, 22. Juni, führt die Wallfahrt zur Verehrung des heiligen Leibes und Blutes Christi zum 30. Mal in den Steigerwaldort Burgwindheim. Der 25 Kilometer lange Wallfahrtsweg beginnt um 5 Uhr in der Eltmanner Stadtpfarrkirche mit der Verabschiedung und dem Wallfahrtssegen. Begleitet von der Stadtkapelle Eltmann geht es auf dem Waldweg nach Unterschleichach und weiter auf der Kreisstraße in Richtung Fatschenbrunn, von dort wieder über den Waldweg in die Theinheimer Flur.

9.20 Uhr, Theinheimer Kirche

Dort ist eine Kaffeepause geplant. Möglichkeit sich der Wallfahrt anzuschließen, besteht in Theinheim um 9.20 Uhr an der Kirche.

Die Wallfahrer werden um 11 Uhr in der Heilig-Blut-Kapelle in Burgwindheim einziehen, um mit Stadtpfarrer Bernhard Öchsner das Hochamt zu feiern. Die Rückfahrt muss selbst organisiert werden. Weitere Auskünfte erteilt Reinhold Werb (Telefon 09522/1455) oder Thomas Rumpel (Ruf 09522/707406). red