Eltmanner Volleyballer testen die Arena-Atmosphäre vorab

Marco Donat überlässt nichts dem Zufall. Zur Vorbereitung auf das Volleyball-Frankenderby gegen Hammelburg in der Bamberger Brose Arena am Samstag ab 16 Uhr, schaute sich der Trainer der Eltmanner Heitec Volleys die Halle etwas genauer an.

Bei der Basketball-Bundesliga-Partie von Brose Bamberg gegen Göttingen testete er zusammen mit seinem Schützling Gary House die Atmosphäre der mehr als 6000 Zuschauer fassenden Arena, in der die Eltmanner künftig in der Volleyball-Bundesliga ihre Top-Partien austragen wollen. Als Ehrengäste durfte das Duo am Spendenwurf von Lotto Bayern teilnehmen und traf je einen Freiwurf. Damit gingen weitere 400 Euro an die Sozialstiftung Bamberg. red