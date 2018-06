Eltmanner Senioren fahren nach Zeil

sw



Die Senioren aus Eltmann und Limbach fahren am Freitag, 29. Juni, zum großen Seniorentag des Dekanates Haßberge/Bereich Ebern nach Zeil. Die Abfahrt erfolgt in Eltmann am "Backhäusla" um 12 Uhr; Zustiegsmöglichkeiten bestehen um 12.05 Uhr gegenüber Getränke Düring und um 12.10 Uhr in der Ortsmitte von Limbach. Die Rückfahrt ist nach Ende der Veranstaltung in Zeil gegen 16.50 Uhr geplant.