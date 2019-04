Eltmanner sammeln sechs Kubikmeter Müll

Zu einer Waldsäuberungsaktion hatten in Eltmann der CSU-Ortsverband und die freiwillige Feuerwehr eingeladen. Der Aufruf stieß auf große Resonanz. Über 50 Jugendliche und Erwachsene nahmen teil. In kurzer Zeit holten sie mehr als sechs Kubikmeter Müll aus dem Wald und vom Straßenrand.

Unter dem Motto "Wir putzen unseren Stadtwald" gingen die Sammler in acht Gruppen in Arbeitskleidung und mit Warnwesten los, um die Landschaft vom Müll zu säubern, der sich dort im Laufe des Winters angesammelt hatte. Die Gruppen strömten in Richtung Limbach, in Richtung Autobahn, Dachsbau, Looch, Richtung Schleichach, Pfarrbrünnlein, zur Weisbrunner Straße, der Hohen Straße und zur Au aus.

Der CSU-Vorsitzende Joachim Stark freute sich über die große Beteiligung. Er sagte, dass er kein Verständnis dafür habe, wenn Abfälle illegal in der Natur entsorgt werden. Dazu zählte er besonders die Säcke mit den gebrauchten Windeln und die Altreifen, die Autofahrer einfach in die Natur werfen.

Bürgermeister Michael Ziegler, der ebenfalls an der Aktion teilnahm, sieht es als erschreckend an, welche Mengen an Müll man in der Natur vorfinde. Es könne doch nicht sein, sich des Abfalls auf diese Weise zu entledigen.

Selbst die Kinder und Jugendlichen sind von solchen "Müllsündern" überrascht gewesen. Sie haben sich Gedanken darüber gemacht, wie man diese Verschmutzungen verhindern könnte. Auf jeden Fall sei es wichtig, wenn man sich mit einer solchen Aktion für die Umwelt und damit auch für den Klimaschutz engagiere, lobte der Bürgermeister die Helfer. gg