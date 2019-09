Eltmanner pilgerten nach Vierzehnheiligen

Zum 22. Mal in ununterbrochener Reihenfolge fand die Eltmanner Vierzehnheiligen-Wallfahrt statt. Am frühen Morgen wurden die Wallfahrer von Stadtpfarrer Bernhard Öchsner in der Stadtpfarrkirche verabschiedet. Unter abwechselnder Führung mit zum Nachdenken anregenden Gebeten des Dritten Bürgermeisters Peter Klein erreichten die Pilger Reckendorf zur ersten Pause. Hier und auch bei der Mittagspause in Wiesen schlossen sich weitere Wallfahrer an. Am Nachmittag zogen die rund 30 Pilger in die Basilika ein. Mit dem Wallfahreramt erreichte die Wallfahrt ihren Höhepunkt. Nach der Heimreise mit dem Bus zogen die Pilger vom Sportheim in Eltmann zur Pfarrkirche und erhielten dort den Schlusssegen von Stadtpfarrer Öchsner. red