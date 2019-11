Eltmanner Mittelschüler beschenken Kinder

Die Mittelschule Eltmann nimmt an der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" teil. Auf diese Weise wird über 500 000 Kindern in 150 Ländern eine besondere Freude zu Weihnachten bereitet. Aus Eltmann sind 46 Schuhkartons dabei, die mit Geschenken gefüllt sind.

Etwas abgeben

Die Buben und Mädchen an der Georg-Göpfert-Mittelschule in Eltmann unterstützen die Aktion. Sie waren bereit dazu, von dem, was sie haben, zumindest einen Teil an Menschen in Not abzugeben. In den meisten Klassen haben sich zwei oder drei Schüler zusammengeschlossen und einen Karton mit Überraschungen gefüllt. Darunter sind Kuscheltiere, Schulmaterialien, Spielsachen, Hygieneartikel sowie Kleidung und Süßigkeiten. Die Kartons verpackten sie hübsch und ergänzten sie mit einem Brief oder einer Karte.

Nun ging es gemeinsam mit den Päckchen zur Sammelstelle in der Flessabank und von dort gehen die Pakete dann auf ihre Reise nach Albanien, Kosovo, in die Ukraine, nach Rumänien, Moldawien und Serbien. Einzelne Pakete bleiben in Bayern. Die Schüler hoffen nun, dass sie mit ihren Paketen das Weihnachtsfest der Kinder und Familien ein klein wenig verschönern können und vielleicht auch Post von den Empfängern bekommen. gg