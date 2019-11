Eltmanner eröffnet eine Massagepraxis

Die Stadt Eltmann ist um eine Dienstleistung reicher. Der 29-jährige Marco Pfister eröffnete in seinen Räumen in der Balthasar-Neumann-Straße in Eltmann eine Massagepraxis. Der Eltmanner hat seine Ausbildung beim Deutschen Erwachsenenbildungswerk in Bamberg absolviert und war anschließend in einer Praxis in Reckendorf beschäftigt. Bürgermeister Michael Ziegler beglückwünschte Marco Pfister zum Schritt in die Selbstständigkeit. Er lobte den Mut, die Kraft und Ausdauer für die Arbeit am Patienten. gg