Eltmanner empfangen Serienmeister

Von einer - wenn auch hochattraktiven - Abschiedsvorstellung in der Volleyball-Bundesliga (VBL) wollen Fans, Verantwortliche und sportliches Personal sicher nichts wissen: An diesem Mittwoch (19.30 Uhr) empfangen die finanziell angeschlagenen Heitec Volleys den deutschen Serienmeister und aktuellen Tabellendritten VfB Friedrichshafen in der Eltmanner Georg-Schäfer-Halle. Die Eltmann Volleys GmbH, die den Spielbetrieb der Heitec Volleys verantwortet, hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Der Nürnberger Rechtsanwalt Dr. Hubert Ampferl, der vorläufige Insolvenzverwalter, sendete positive Signale in Sachen Sanierung. Am Freitag will die VBL bekanntgeben, ob die Eltmanner in der 1. Liga verbleiben können. Nun erst einmal Friedrichshafen: Der Tabellenletzte weiß, wen er vor sich hat. Und trotzdem dürfte die Schäfer-Halle wieder voll sein. Zuletzt verlor der Aufsteiger mit 0:3 bei den United Volleys Frankfurt. Deren Trainer Stelio DeRocco lobte: "Wenn man bedenkt, mit welchen Schwierigkeiten das Eltmanner Team momentan konfrontiert ist, kann man vor dieser Leistung nur den Hut ziehen." mis