Die Wanderer- und Bergsteigergruppe Eltmann wandert am Sonntag, 16. Juni, von Weiher über Feigendorf nach Tütschengereuth. Treffpunkt zum Bilden von Fahrgemeinschaften ist um 9 Uhr an der Mainlände in Eltmann. In Weiher ist in der Gaststätte "Kundmüller" eine Mittagseinkehr vorgesehen. Auskünfte erteilt Ludwig Gerlach unter Tel. 09522/5144. red