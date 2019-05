Eltmann startet die Freibadsaison am 18. Mai

Freien Eintritt am Eröffnungstag verspricht die Stadt Eltmann zum Auftakt der Freibadsaison. Los geht es am Samstag, 18. Mai. Zwischen 9 und 19 Uhr ist dann täglich geöffnet. Das Eltmanner Freibad hat in der Stadt eine feste Fangemeinde, die Frühschwimmer sind immer tapfer schon am Vormittags bei Wind und Wetter zur Stelle. Auch aus den umliegenden Gemeinden kommen viele Badegäste, die das ruhige Familienschwimmbad in Eltmann schätzen. Unser Bild zeigt die Anlage mit der Eltmanner Stadtpfarrkirche im Hintergrund; von der anderen Mainseite grüßen die Häuser aus Ebelsbach. Foto: René Ruprecht