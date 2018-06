Eltmann schließt Lücken

Über 10 000 Meter



sw



Mit der Schließung letzter Lücken im Breitbandnetz (schnelles Internet) befasste sich der Stadtrat Eltmann in seiner Sitzung am Dienstagabend im Rathaus. Um auch außerhalb liegende Gehöfte und Häuser mit schnellem Internet versorgen zu können, bewarb sich die Stadt um das bayerische Förderprogramm, das unter dem Schlagwort "Höfebonus" bekannt ist, und bekam den Zuschlag, wie der Stadtrat erfuhr.Insgesamt 19 Hausanschlüsse und sieben Grundstücksanschlüsse können mit dem Förderprogramm gelegt werden, beispielsweise im Eichenweg oder in der Schlosssteige. Die Bewohner dieser Anwesen mussten zwar viel länger auf den Anschluss an die Datenautobahn warten, allerdings bekommen sie jetzt Glasfaser bis ins Haus, weil sie direkt erschlossen werden müssen. Bürgermeister Michael Ziegler erklärte, dass sich die Kosten auf knapp 500 000 Euro belaufen werden, die Fördermittel betragen nach seinen Angaben 397 035 Euro, so dass für die Stadt ein Eigenanteil von 99 250 Euro bleibt. Der Stadtrat ermächtigte den Bürgermeister einstimmig, nach Eingang des Zuwendungsbescheids den Kooperationsvertrag mit dem Anbieter zu schließen.Der Ausbau muss innerhalb von zwölf Monaten nach Vertragsunterschrift erfolgen. Es geht um den Tiefbau für insgesamt 10 085 Meter Rohrleitung.