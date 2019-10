Eltmann informiert über den Datenschutz

Die Stadt Eltmann hat sich zum Ziel gesetzt, das Ehrenamt weiter zu stärken und ehrenamtlich Tätige auch inhaltlich in ihrer Arbeit bestmöglich zu unterstützen. Deshalb lädt die Stadt in Zusammenarbeit mit der Hanns-Seidel-Stiftung alle Vereinsvorstände, die Schriftführer sowie interessierte Mitglieder zum Vortrag "Machen Sie Ihren Verein bereit für die neue Datenschutz-Grundverordnung - Worauf müssen Vorstände achten?" zu einem Vortragsabend am Dienstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr in die Stadthalle Eltmann ein.

Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Michael Ziegler referiert der Informationswissenschaftler Ronald Kaiser zur geltenden Datenschutz-Grundverordnung, wie die Stadt weiter mitteilte. Die Veranstaltung ist kostenlos. Um Anmeldung im Rathaus bei Sebastian Schilling (unter Ruf 09522/89921 oder E-Mail an schilling@eltmann.de) wird jedoch gebeten. red