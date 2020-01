Eltmann in Frankfurt

Mit einem Auswärtsspiel bei den United Volleys Frankfurt (5.) starten die Volleyballer des Bundesliga-Letzten Heitec Volleys Eltmann am Sonntag (16 Uhr) ins neue Jahr. 2019 beschloss die Mannschaft von Trainer Marco Donat mit einem 3:0 gegen Bühl. Das angelaufene Insolvenzverfahren lässt den Aufsteiger auf einen Verbleib im Spielbetrieb hoffen. Das Team ist bis auf den auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen Mircea Peta zusammengeblieben. Die Eltmanner fahren positiv gestimmt in die Main-Metropole.

Dort wollen sie sämtliche Störfaktoren aus dem Umfeld ausblenden und eine gute Leistung am Netz zeigen.

Frankfurt verspielt 2:0-Führung

Die Frankfurter sind gut ins neue Jahr gestartet. Über die Ziellinie haben sie es im ersten Spiel am Mittwoch in Düren trotzdem nicht geschafft. Nach einer 2:0-Führung gaben sie die Begegnung noch mit 2:3 (25:23, 25:20, 34:36, 21:25, 13:15) aus der Hand. Der enttäuschte Trainer Stelio DeRocco blickt schon voraus: "Wenn wir die Rückrunde mit so viel Herz bestreiten, wie wir es in Düren gezeigt haben, können wir Großes erreichen." red