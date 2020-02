Eltmann im Internet

Seit kurzer Zeit präsentiert sich die Stadt Eltmann mit einer neuen Homepage. Unter der bekannten Internetadresse www.eltmann.de können die Bürger ein breites Informationsangebot in benutzerfreundlichem und modernem Design vorfinden. Bürgermeister Michael Ziegler zeigt sich stolz auf die neue Optik. "Wir müssen als Stadt unser Angebot stets attraktiv halten", denn, so Ziegler, "die alte Seite war in die Jahre gekommen."

Aktuelle Berichte und Termine sind fortan direkt auf der Startseite ersichtlich, während in den weiteren Menüpunkten "Stadt & Verwaltung", "Leben & Bürgerservice", "Freizeit & Kultur" sowie "Wirtschaft & Wohnen" die eigentlichen Informationen rund ums Stadtgeschehen stecken. Neben den üblichen und notwendigen Seiten wie Sehenswürdigkeiten, Tourismus oder Veranstaltungskalender sind auf der neuen Seite wichtige Anlaufstellen gemäß dem Motto "Was erledige ich wo?" aufgegliedert. Da die Stadt Eltmann zuständiges Standesamt für die benachbarten Kommunen Sand, Rauhenebrach und Oberaurach ist, wurde Augenmerk auf das Standesamt mit den Themen Heirat und Bauplätze gelegt.

Rund um die Uhr

Ein Extra-Button auf der Startseite führt zu allen Auskünften rund um das Thema Bürgerservice und Verwaltung. Hier setzt die Stadt neue Akzente, indem sukzessive alle Formulare und Satzungen eingestellt werden; viele Behördengänge sollen damit rund um die Uhr online möglich sein.

In Planung ist, dass Protokolle aus den öffentlichen Sitzungen des Stadtrats online gestellt werden. Ferner betreibt die Stadt einen Infokanal, bei dem die Bürger über eine App aktuelle Informationen aus dem Stadtgeschehen aufs Handy eingespielt bekommen. gg